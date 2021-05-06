شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا يبدأ أولى محطات زيارته للبنان بلقاء عون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أولى محطات زيارته إلى لبنان بلقاء رئيس لبنان العماد ميشال عون فى قصر بعبدا ، لبحث مستجدات أزمة تشكيل الحكومة الجديدة التى تدخل شهرها التاسع. وفق قناة إم تى فى اللبنانية.

تستغرق زيارته يومين يعقد خلالهما لقاءات مع عدد من المسئولين اللبنانيين وفى ختام زيارته يعقد مؤتمرا صحفيا الجمعة يعلن فيه نتائج تلك اللقاءات.

وبالتزامن مع هذه الزيارة تنظم الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اعتصاما أمام مقر السفارة الفرنسية.وفق الوكالة الرسمية للإعلام بلبنان.

يأتي ذلك بعد إعلان فرنسا أنها بدأت في اتخاذ إجراءات لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها لضلوعهم في عرقلة الجهود الهادفة لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم.

وأضاف الموقع إن لو دريان سيعقد اجتماعات مع المسئولين الخميس . وطبقا لمذكرة أرسلتها السفارة الفرنسية طلب لو دريان عقد اجتماعات تضمنت لقاء الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وطلب لو دريان أيضا الاجتماع بجبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر وصهر عون الذي تعرض لعقوبات أمريكية مرتبطة بمزاعم فساد.

وتقود فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 . لكن بعد ثمانية أشهر أخفقت حتى الآن في إقناع السياسيين المتناحرين على تبني خارطة طريق إصلاحية أو تشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام وصول المساعدات الدولية.

وتعمل فرنسا مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان قد يتضمن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر.

لكن ذلك قد يستغرق وقتا على الأرجح. وقال دبلوماسيون إن فرنسا تعتزم وقف إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين بعينهم في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على بعض الأطراف الفاعلة في لبنان.