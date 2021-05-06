546 ألف دولار أمريكي تعويضاً لعامل.. القصة الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قضت محكمة فيدرالية أمريكية بأن بلاك جون كريستوفر سميث، الذي أجبر على العمل أكثر من 100 ساعة في الأسبوع دون أجر من قبل مدير مطعم في ساوث كارولينا، يستحق تعويضات قدرها 546 ألف دولار أمريكي.



وكان سميث قد تعرض للإساءة اللفظية والبدنية من قبل بوبي بول إدواردز البالغ من العمر 56 عاماً، الذي يدير مطعماً في كونواي، وفقاً لموقع «آي بي تايمز».

وحكم على إدواردز، بدفع 273 ألف دولار إلى سميث. لكن محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة قضت بأن محكمة مقاطعة كارولينا الجنوبية لم تأخذ قوانين العمل الفيدرالية في الحسبان في قرارها الأولي.

بعد ذلك، أقر إدواردز بأنه مذنب في استعباد سميث البالغ من العمر 43 عاماً لمدة خمس سنوات قبل عام 2014 في كافتيريا خاصة به.