شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالسعودية وصحو بالإمارات وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية ، أما الامارات يكون الطقس فسيكون صحواً، وحارا بالبحرين.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الاتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس صحوا بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "الجمعة" على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

البحرين

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلا ولكنه حارا خلال النهار، حيث ستكون درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.