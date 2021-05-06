شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكي يتواصل "زقزقةً" مع طائر بري.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نجح رجل أمريكي بالتواصل مع طائر بري من خلال إصدار الرجل أصوات شبيهة بتلك التي يصدرها الطائر.



وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرجل يقلد صوت الطائر، فيما يقف الأخير بعيدا عن الرجل.

وبمجرد أن سمع الطائر الأصوات التي يصدرها الرجل، طار ليهبط على يده ويستمر في زقزقته، فيما استمر الرجل في تقليد الطائر، وكأن بينهما حوارا لا يفهمه سواهما.