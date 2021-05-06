بالأرقام.. إصابات كورونا اليومية في مصر مستمرة في الارتفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في مصر، حيث تم تسجيل 1102 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فضلا عن 64 وفاة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الأربعاء ارتفع إلى 232905، من بينها 13655 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 876 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 174217 شخصا.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أمس الأربعاء مجموعة من التدابير الجديدة في ظل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات متلفزة إنه تقرر غلق المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي والمولات، من التاسعة مساء (19:00 بتوقيت جغرينتش) بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين.

كما تقرر حظر كافة الفعاليات الجماعية داخل المنشآت.

وأعلن أن إجازة عيد الفطر ستبدأ من الأربعاء القادم وستستمر حتى الأحد التالي. وخلال العطلة سيتم إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

وأعلن أنه تقرر السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في المساجد، على أن تقام الصلاة بأسرع وقت ممكن مع حظر اصطحاب الأطفال.