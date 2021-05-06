عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

«كواك» أول حقيبة محمولة قادرة على شحن الهواتف الذكية لاسلكياً. ومع أنها مظهرها عادي من الخارج إلا أنها الوحيدة القادرة على شحن الهاتف ونفسها. وتتميز «كواك» بحجم صغير وهي سهلة الحمل والوصول ومقاومة للماء وتضم جيوباً للمفاتيح والبطاقات والأغراض العادية اليومية الأخرى. وتبدأ الحقيبة بشحن الهاتف بمجرد وضعه بداخلها، أما بغية شحن بطارية الحقيبة نفسها، فيجب وضعها على لوح الشحن اللاسلكي الخاص بحيث تعمل بطارية داخلية بقوة 10 آلاف أمبير في الساعة على إعادة الشحن، وفقا للبيان.



وتمت صناعة الحقيبة من النيلون الباليستي الصلب لمقاومة الغبار وزمامات «واي كيه كيه» المنزلقة التي لا تطيل من عمر الحقيبة وحسب، بل تجعلها مقاومةً للمياه. وتجمع «كولك» في تصميمها بين الأناقة والأداء، وتشكل حمايةً خارجية للمقتنيات. كما أنها مصممة لتتناسب وتعمل مع أي هاتف قابل للشحن لاسلكياً، بحيث تقوم الحجيرة بتوجيه ووضع لفائف الشحن على نحو يجعل من السهل تراصفها مع السطح الخلفي للهاتف.