رئيس وفد الحكومة اليمنية المفاوض يدعو مجلس الأمن للضغط على "أنصار الله" لإطلاق سراح صحافيين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال هيج عبر "تويتر": "نؤيد ما طرحه المبعوث بشأن إطلاق الصحفيين ونهيب بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤوليته في إطلاق ناقلي الحقيقة".

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وأضاف: "كما نؤكد جاهزيتنا لإطلاق الكل مقابل الكل"، في إشارة إلى الاستعداد لتنفيذ تبادل شامل للأسرى مع جماعة "أنصار الله".

والاثنين، حثّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، جميع الأطراف في اليمن، على "حماية الصحافيين وعائلاتهم من سوء المعاملة والإفراج الفوري عن المحتجزين".

وقال غريفيث، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من كل عام، عبر موقعه إن "مساحة حرية الصحافة تتقلص باستمرار في اليمن"، مشيرا إلى أن "الصحافيين اليمنيين يواجهون مخاطر كبيرة عند القيام بعملهم".

ومنذ يونيو/ حزيران 2015م، وتعتقل جماعة "أنصار الله"، أربعة صحافيين هم عبدالخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري، وحكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" التي تديرها الجماعة بالعاصمة صنعاء في 11 نيسان/ أبريل العام الماضي، بإعدامهم بتهمة التخابر مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضدها.