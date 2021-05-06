شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» تطيح بمواطن روج لبيع المواد المخدرة على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطناً كان يروج مواد مخدرة بالرياض.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروج مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن القبض عليه.

وأضافت أنه بعد القبض عليه اتضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته حشيش مخدر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.





