شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. «الصحة»: إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة عن بلوغ الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا داخل المملكة إلى 10 مليون جرعة. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه بفضل الله، تم إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة. وتدعو وزارة الصحة الجميع إلى أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

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