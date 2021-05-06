عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تزلزل سوق هواتف الـ5G بـA54 الجديد.. البطارية مفاجأة

الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365

من خلال أربع كاميرات وبطارية ضخمة تدوم لنحو 400 ساعة، أطلقت شركة أوبو هاتفها الذكي A54 الجديد من الفئة المتوسطة، والذي يدعم تقنية 5G.



وأوضحت أوبو الصينية اليوم، أن الهاتف يمتاز بشاشة بقياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 2440 × 1080 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، بينما يبلغ الحد الأقصى للتباين 1500: 1.

وتم تجهيز الهاتف بأربع كاميرات: الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع كاميرا فائقة الاتساع وعدسة ماكرو وكاميرا لاحتساب بيانات العمق.

أما دقة الكاميرا الأمامية فتبلغ 16 ميجابيكسل.

ويتوفر مُثبت صور إلكتروني، وكذلك فلاش LED.

وينبض بداخل الهاتف الجديد المعالج Qualcomm Snapdragon 480، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، يمكن زيادتها حتى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD. ويدعم هاتف أوبو بطاقتي SIM ونظام ColorOS 11.1 القائم على Android 11.

ويظهر الهاتف بحجم 162.9 ×74.7 ملم وبسمك 8.4 ملم ووزن 190 جراما. ويعتمد الهاتف على بطارية 5000 مللي أمبير ساعة تعمل في وضع الاستعداد ومع اتصال LTE حتى 400 ساعة.

ويدعم الهاتف منفذ USB من النوع Type C، وتقنيةWiFi 802.22 a / b / g / n / ac، ووحدة NFC ووحدة GPS مع دعم A-GPS وBeidou و Glonass و QZSS.

ومنتصف الشهر الماضي، أطلقت الشركة الصينية هاتفها الذكي Reno5 Z 5G الجديد، الذي ينتمي للفئة المتوسطة، ويمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.43 بوصة وبدقة وضوح تبلغ 2400 × 1080 بيكسل.

وتبلغ درجة السطوع المنتظم 430 نيت، بينما تبلغ ذروة السطوع 800 نيت، مع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 90.8% ومعدل تحديث صورة 60 هرتز فقط. وأشارت أوبو إلى أن مستشعر بصمة الإصبع مدمج في الشاشة.

ويحتوي الهاتف الذكي على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية فلاش سعة 128 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، بينما تضم وحدة الكاميرا المستطيلة في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل والكاميرا ذات الزاوية الواسعة بدقة 8 ميجابسكسل مع مستشعرين 2 ميجابيكسل.

ويتم تزويد الجهاز بالطاقة عن طريق بطارية سعة 4310 مللي أمبير ساعة يمكن شحنها حتى 30 واطا عبر منفذ USB-C.