"أنصار الله" تحمل الجيش السعودي مسؤولية مقتل وإصابة 7 مدنيين في قصف شمالي صعدة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "قصفا مدفعيا سعوديا على منطقة الرقو في مديرية منبه (شمال غربي صعدة)، أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة 4 آخرين".

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ولم يصدر أي تعليق من الجيش السعودي أو قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بشأن اتهام "أنصار الله".

وبين الحين والآخر تتهم جماعة "أنصار الله"، القوات السعودية بتنفيذ عمليات قصف على المديريات الحدودية في محافظة صعدة خاصة مديرية منبه، غالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا.

وفي 14 أبريل الماضي، حمّلت "أنصار الله" الجيش السعودي، مسؤولية مقتل طفلين وإصابة 4 آخرين بينهم امرأتان، اثر قصف على منطقة الرقو في مديرية منبه الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، وذلك بعد أيام من قصف مماثل على المنطقة ذاتها، أدى إلى مقتل رجل وامرأة وإصابة اثنين.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.