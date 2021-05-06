المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى جنوب البلاد للقاء قيادات عسكرية لتوحيد المؤسسة العسكرية

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. وقال الكوني في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس: "أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية".

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وأضاف: "سأتوجه غدا إلى الجنوب الليبي للاجتماع بقيادات عسكرية بشأن توحيد المؤسسة العسكرية".

وأوضح الكوني ردا على سؤال أحد الصحفيين، تتعلق بمهام اللجنة العسكرية 5+5 ودورها بتوحيد المؤسسة العسكرية، قائلا إن: "مهام لجنة 5+5 العسكرية هي فتح الطريق الساحلي، تثبيت عملية وقف إطلاق نار وإزالة الالغام ولا يوجد نص بالاتفاق أنها معنية بتوحيد المؤسسة العسكرية".

وتابع، قائلا، أن "الطرفان اللذان كان متحاربان خلال الفترة الماضية لأزالت أيديهما على الزناد رغم أعمال اللجنة العسكرية ونأمل أن تبدأ خطوات فعلية خلال الفترة المقبلة لتوحيد الجيش. ولهذا السبب سنبدأ من الجنوب بخطوة توحيد المؤسسة العسكرية لاستعادة الثقة".

وأشار عضو المجلس الرئاسي الليبي إلى انه التقى بقادة عسكريين وبحفتر، فضلا عن قادة عسكريين في غرب البلاد لاستكمال مساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية على وجه التحديد، خصوصا بعد أحداث تشاد الأخيرة.