محمد بن سلمان يستقبل محمد بن زايد في جدة

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"الخليج 365" من جدة: وصل إلى جدة اليوم الأربعاء الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

واجتمع الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ محمد بن زايد، ورحب ولي العهد السعودي في بداية الاجتماع بولي عهد أبوظبي والوفد المرافق في زيارتهم الحالية للمملكة، فيما نقل ولي عهد أبوظبي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما حمّله الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين لرئيس دولة الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وعقب اللقاء، كتب الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان... بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك». وأضاف «تبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة».