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مجلس الوزراء السعودي يثمن حديث ولي العهد

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


ايلاف من الرياض: ثمن مجلس الوزراء السعودي مضامين حديث الأمير في اللقاء التلفزيوني الأخير بمناسبة حلول خمسة أعوام منذ إعلان رؤية 2030 .

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء السعودي أوضح أن حديث ولي العهد اشتمل على رؤية شاملة لمستقبل أفضل للوطن وأبنائه.

وبحسب " واس " فإن اللقاء التلفزيوني الذي حظي بإشادات محلية ودولية لولي العهد أظهر حجم المنجزات الاستثنائية، إضافة إلى التطلعات والطموحات السعودية المنشودة والمستهدفات المرسومة في رؤية 2030 .

واستعرض ولي العهد السعودي في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء الماضي، أبرز الإنجازات في الـ 5 أعوام الماضية مؤكداً أن كل الأرقام التي كان يُعتقد أنها غير قابلة للتحقيق كسرناها في 2020.

وأضاف سوف نكسر كثيرًا من هذه الأرقام في 2025، ما يعني أننا سوف نحقق أرقامًا أكبر في 2030"، موضحاً أننا نريد تحقيق الفرص في أسرع ‏وقت ممكن.

وتطرق ولي العهد السعودي في حواره الأخير لأهم الإنجازات التي تحققت في الأعوام الخمسة الماضية من انطلاق الرؤية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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