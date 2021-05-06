تركي آل الشيخ يحصل على وسام الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية

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ايلاف من الرياض: أعلن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حصوله على وسام الملك عبد العزيز آل سعود، من الطبقة الثانية بالمملكة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، صور التكريم والوسام على صفحته الرسمية بموقع التغريدات الصغيرة توتير، وشكر من خلاله العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكتب تركي آل الشيخ: "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ... وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروح إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم".

لمن يمنح وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية؟

وفقا لنظام الأوسمة في السعودية، فإن هذا الوسام يمنح "للوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن قدموا للدولة خدمات جليلة غير عادية"، ويشتمل على خمس درجات هي: الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة.

ويُمنح الوسام "تقديراً لمن قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدم تضحيات كبيرة"، وفقا للنظام السعودي.

وشاح الملك عبدالعزيز، يمنح للأشخاص المذكورين فيما يأتي :

1- أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم.

2- أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة.

3- رؤساء مجالس الوزراء.

4- رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.