شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية بالسعودية تغلق 17 مسجداً مؤقتاً بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 17 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 17 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 88 يوماً 1047 مسجداً، فُتِحَ 1025 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأوضحت الوزارة - فقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه تم إغلاق 5 مساجد في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، و3 مساجد بالمنطقة الشرقية، و3 مساجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 24 مسجداً، 9 منها بمنطقة مكة المكرمة، و5 مساجد بمنطقة الرياض، و3 مساجد بمنطقة الجوف، و3 مساجد بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة جازان وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.