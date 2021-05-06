شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية: نصف مليون شخص أخذوا جرعتي التطعيم المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة البحرينية أن نصف مليون شخص أخذوا جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا وأكملوا فترة أسبوعين بعد الجرعة الثانية، ما يشكل 44% من السكان المؤهلين للتطعيم، مؤكدةً بأن هذا العدد من المتطعمين يعكس حجم الوعي والمسؤولية لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التطعيم.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم/ الأربعاء/ - أن الخطة الوطنية للتطعيم تستهدف تطعيم أكبر شريحة من المؤهلين للتطعيم بهدف رفع الاستجابة المناعية لمواجهة الفيروس لدى أفراد المجتمع لحماية صحة وسلامة أفراده، مشيرة إلى أن نسبة فاعلية التطعيمات كبيرة في تخفيف الأعراض عند الإصابة بالفيروس، وتقليل نسبة نقل الفيروس للآخرين مقارنة بغير المتطعمين.