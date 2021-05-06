الدفاع اليمنية: قتلى وجرحى من الحوثيين في قصف مدفعي غربي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابع لوزارة الدفاع، عبر "تويتر"، إن "الجيش الوطني شن قصفا مدفعيا على الحوثيين في جبهة صرواح غربي مأرب، أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم".

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

من جهة ثانية، ذكر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن التحالف العربي نفذ 7 غارات جوية على محافظة مأرب، تركزت 5 غارات منها على مديرية صرواح غربي مأرب، فيما استهدفت غارتان مديرية مدغل شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط.

والاثنين، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة أكثر من 23 مسلحا من الحوثيين خلال استدراجه العشرات من عناصر الجماعة إلى كمين في جبهة المشجح غربي مأرب.

وسيطرت قوات الجيش اليمني، مطلع الأسبوع الحالي، على مواقع وصفت بـ "المهمة" في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب، خلال عملية هجومية واسعة استهدفت المقاتلين الحوثيين، وفقا للدفاع اليمنية.

وتشهد محافظة مأرب، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين، اثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع الدائر في اليمن منذ نحو 6 أعوام، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.