رئيس الوزراء العراقى: قواتنا عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن القوات الأمنية عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت.

وقال الكاظمي ، خلال استقباله شيوخ العشائر، إن "الدور الاجتماعي الذي تضطلع به عشائرنا الكريمة مهم في توطيد السلم المجتمعي وعدم السماح للإرهاب بالتسلل".



وأضاف رئيس الوزراء العراقي ، طبقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" ، "عشائرنا وأبناؤها أثبتوا خلال المواجهة مع الإرهاب وفلوله أنهم كانوا السند لقواتنا الأمنية"، مؤكداً أن "الانتخابات القادمة معول عليها في استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وبالنظام السياسي".



ولفت الكاظمي إلى أن "قواتنا الأمنية عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت الذي يظهر تحت مسميات خادعة"، مشددا على ضرورة مساندة العشائر لجهود استعادة هيبة الدولة وتدعيم توصيف الوطن والمواطنة.