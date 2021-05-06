شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ليبى: نأمل فى توحيد الجيش الوطنى وهدفنا إجراء الانتخابات فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو المجلس الرئاسي الليبى، موسى الكونى، إنه يأمل في البدء بخطوات فعلية الفترة المقبلة لتوحيد الجيش الوطنى، مؤكدا أن الجنوب دفع الثمن باهضا بسبب الأزمة السياسية والحروب في ليبيا.

وأكد "الكونى" في مؤتمر صحفى، مساء الأربعاء، أن إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل هو الهدف السامي الذي يجب أن يسعى إليه الليبيين جميعا.

وأشار عضو المجلس الرئاسي الليبى إلى أن الطرفان المتحاربان لازالت أيديهما على الزناد رغم أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.