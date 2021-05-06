شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يكشف عن وصول ميزة جديدة لتطبيق «تويتر».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني، عبدالعزيز الرشيد، عن وصول ميزة جديدة لتطبيق “تويتر”، لنشر التدوينات المصغرة. وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تعديل جديد وصل لـ تويتر حالياً، وهو طريقة عرض الصور ومقاطع الفيديو في التايم لاين بحجم كبير وكامل”.

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