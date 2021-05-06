شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مركبة تصدم أحد المشاة بسبب انشغاله بالجوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تعرض أحد المشاة لصدمة طفيفة بسبب الانشغال بالجوال وعدم الانتباه لمركبة كانت ترجع إلى الخلف.

وظهر خلال المقطع أحد الأشخاص يتحدث في الهاتف، ولم ينتبه لمركبة من نوع “يوكن”، كان قائدها يرجع للخلف.

وتباينت ردود الأفعال حول تحديد المخطئ في الحادث، حيث علق البعض بأن قائد المركبة هو المخطئ بسبب عدم الانتباه لخلو الطريق خلف المركبة قبل الرجوع للخلف، بينما قال آخرون إن صاحب الجوال هو المخطئ بسبب الانشغال بالجوال عن الطريق.

خطورة الإنشغال بالجوال

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الانشغال بالجوال حيث يتسبب في وقوع الحوادث لا قدر الله.

كما أقرت وزارة الداخلية العديد من القرارات الجديدة التي شملت المخالفات المرورية الموقعة على جميع مخالفي أنظمة المرور بداخل المملكة، وذلك من أجل العمل على ضبط قيادة المركبات بداخل المملكة في ظل الانتشار الكبير للمخالفات المرورية التي تؤثر بشكل سلبي على حياة الآخرين.

غرامة الانشغال بالجوال

وحددت المديرية العامة للمرور، قيمة المخالفة المفروضة على السائقين في حالة التحدث بالجوال أو استخدامه أثناء القيادة، والتي يتم تسجيلها من خلال رجال المرور أو من خلال كاميرات المراقبة التابعة للمرور أو عن طريق نظام ساهر، وتبدأ قيمة المخالفة من 500 ريال، وتصل إلى 900 ريال، ويتم تحديد القيمة من خلال إدارة المرور.