شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام الفيصل تحدد آلية الدراسة للفصل الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تفاصيل وآلية الدراسة خلال الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي ١٤٤٢هـ. وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن الدراسة في الفصل الصيفي تبدأ يوم الأحد 11 شوال 1442هـ الموافق 23 مايو 2021، وتنتهي الثلاثاء 3 ذو الحجة 1442هـ الموافق 17 يوليو 2021م، وفق الضوابط والتفاصيل الموضحة أدناه:

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