شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: يُمنع أخذ لقاح «فايزر أو أسترازينيكا» في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أنه يمنع أخذ اللقاح لمن لديه حساسية مفرطة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خاصة فايزر أو أسترازينيكا.

جاء ذلك في رد من الصحة عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، على سؤال مغرد قال فيه: ” عندي حساسيه من أحد انواع المضاد ويسبب لي تورماً شديداً بالوجه والجسم، وطفح جلدي وضيق بالتنفس وصعوبة في البلع وبحه، ويستلزم أخذ إبرة كورتيزون؛ هل اللقاح مناسب لي؟

وقالت وزارة الصحة في تغريدة عبر “تويتر”: “بشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)”.

وتابعت وزارة الصحة “أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.. عافاكم الله”.