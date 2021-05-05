شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من النائب العام بشأن العمل خلال فترة عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، مساء اليوم الأربعاء، توجيهاً مهما لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها ومقرها الرئيسي بشأن العمل خلال فترة العيد.

وأوضحت النيابة العامة في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن النائب العام وجه بمواصلة العمل خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك للعام ١٤٤٢هـ ومنح الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة.