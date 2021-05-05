شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يحذر من 3 أسباب لحرائق التماسّ الكهربائي..تجنبوها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شدد الدفاع المدني السعودي على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة. ونشر الدفاع المدني “إنفوجرافيك” حدد فيه 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماسّ الكهربائي وهي: 1- التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة. 2- تحميل المقابس أحمالاً زائدة. 3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.

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