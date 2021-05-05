شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة جدة»: القبض على مقيمين تورطا في سرقة عملاء البنوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة من القبض على مقيمين تورطا في سرقة عملاء البنوك.

وأوضحت شرطة جدة أنه تم القبض على مُقيمَين من الجنسية اليمنية ،ارتكبا العديد من الجرائم ،تمثلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن بعدد من أحياء جدة أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي.

وأضافت أن المقيمين كانا يدعيان مساعدة كبار السن ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة، وقد تم الاستيلاء على 49 ألف ريال.

وتم القبض عليهما ومن ثم تسليمهما للجهات المختصة لاستكمال باقي التحقيقات.