شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح الإجراء المتبع حال مخالطة مصاب بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة الإجراء المتبع حال مخالطة مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أنه حسب التوصيات الحالية فإنه عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة يتم عمل التالي:

يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة 10 أيام على الأقل من تاريخ ظهور الأعراض عليه وينهي العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض.

يحجر المخالط لمدة 10 أيام من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ، ويمكن قصر مدة الحجر إلى 7 أيام في حال توفر نتيجة فحص مخبري ( PCR ) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر.

ويمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فورا ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري.