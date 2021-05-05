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الحرس الثوري: السعودية غير قادرة على استهداف الطائرات المسيرة اليمنية

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Naif Rahma

طهران - سبوتنيك. وصرح سلامي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "الأنظمة الدفاعية غير قادرة على استهداف الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية".

وتابع أن "ميزان القوى يميل لصالح الشعب اليمني وجبهة المقاومة في العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان باتت أقوى".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا يمكنها منع هزيمة السعودية من قبل مجاهدي اليمن، وهي مجبرة على ترك المنطقة تدريجيًا".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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