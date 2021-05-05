تنفيذا لأوامر العاهل السعودي.. وصول التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين" إلى الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الأربعاء، بأن التوأم السيامي اليمني تم نقله فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني السعودية، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، مؤكدة أن تلك الخطوة جاءت تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

ووجه المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورئيس الفريق الطبي، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تأتي تقديرا للظروف الصعبة التي يواجهها شعب اليمن.

ومن جانبه، قدّم محمد عبد الرحمن، والد التوأم، شكره للعاهل السعودي وولي عهده على تبنيهما النظر في حالة طفليه، وما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ويعد هذا التوأم الحالة (116) التي وردت من (21) دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.