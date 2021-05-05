الرئيس التونسى يؤكد توافر فرص حقيقية وأفاق واعدة للإستثمار مع الكويت

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد توافر فرص حقيقية وآفاق واعدة للاستثمار والتعاون والشراكة في مجالات مختلفة وفق مقاربات وصيغ غير تقليدية مع دولة الكويت، معربا عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونس، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح الذي يزور تونس حاليا، مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وأشار الرئيس التونسي إلى ما تتقاسمه تونس والكويت من قيم ومبادئ مشتركة في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، وما يحدوهما من إرادة ثابتة على مواصلة الاضطلاع بدورهما في تذليل الصعوبات التي تشهدها المنطقة لتحقيق ما تتطلع إليه الشعوب العربية من أمن واستقرار ونماء.



ومن جانبه، نقل الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح دعوة موجهة من أمير دولة الكويت إلى الرئيس التونسي لزيارة الكويت. وقد رحب الرئيس التونسي بهذه الدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب الآجال الممكنة.



وأعرب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت عن تطلع بلاده إلى مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية مع تونس، وحرصها على التسريع باستئناف انعقاد آليات التعاون المشترك ومزيد من التنسيق والتشاور بين البلدين بخصوص الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.