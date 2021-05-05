شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية يبحث مع مشايخ المنطقة الشرقية لم الشمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في طرابلس، أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية.

وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خلال اللقاء احتياجات البلديات والمشاكل التي تعانيها وسبل تدليلها، في حين أكد أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية على وحدة ليبيا ولم شمل أبنائها على كلمة واحدة.



كما طالبوا بضرورة الإسراع في زيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.