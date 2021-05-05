بريطانيا تسهل إجراءات الحصول على التأشيرة للفائزين بالأوسكار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنه سيكون بمقدور الفائزين بجوائز أوسكار وجرامي والحاصلين على جائزة نوبل وفئات أخرى من الفائزين بالجوائز فى مسابقات مرموقة، الحصول على تأشيرات للعيش والعمل في المملكة المتحدة بسهولة أكبر، وذلك في ظل إصلاحات فى نظام الهجرة.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن وزارة الداخلية كشفت عن قرارها "لتسريع" العملية للفائزين بجوائز مرموقة في الفنون - بما في ذلك أيضا جوائز جولدن جلوب وبافتا وبريت - بالإضافة إلى العلوم والهندسة والتكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التغييرات في نظام الهجرة، في محاولة من الحكومة لجذب ما تسميه "الأفضل والأكثر إشراقا".

وفي الوقت الحالي، تعني عملية طلب التأشيرة المعروفة باسم "مسار المواهب العالمية" أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يحصلوا على تصديق من إحدى الهيئات الستة التي تمنح الجوائز.

واعتبارا من اليوم الأربعاء، سوف يسمح النظام الجديد للأشخاص الذين يحملون جائزة مؤهلة بتقديم طلب تأشيرة واحد.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "لقد وصل الفائزون بهذه الجوائز إلى قمة حياتهم المهنية ولديهم الكثير ليقدموه للمملكة المتحدة".