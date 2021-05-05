تفاصيل الزيارة الخاطفة... ماذا دار بين ابن زايد وابن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، وفقا لما نقلته قناة "العربية" السعودية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في "تويتر"،

"التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان.. بحثنا علاقاتنا الاستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك.. وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وحضر من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.