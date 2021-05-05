مشهد تحت أقدام محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل... صور

دبي - محمود عبدالرازق - تحول لون السجادة الحمراء الطويلة في الاستقبال الرسمي للون البنفسجي على غير المعهود في الاستقبالات الرسمية التي يستخدم فيها اللون الأحمر كبروتوكول متبع.

ويأتي تغير لون السجاد إلى اللون البنفسجي وهو لون الخزامي البري الذي تتزين به صحاري المملكة مع هطول الأمطار مع تزيين أطراف السجاد بتشكيلات تراثية شهيرة في السدو والبناء العمراني في السعودية في تحول خاص نحو التراث السعودي وكذلك ألوان خاصة، بحسب موقع "العربية".

ويعطي تحول لون السجاد في الاستقبالات السعودية نحو لون زهرة برية شهيرة في السعودية، بعدا للثقافة السعودية وتغييرا للون سائد لم يلتفت لتغييره طوال تلك السنوات، وفقا للموقع.

واجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة اليوم الأربعاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبحث معه التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بين البلدين.

واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، وفقا لما نقلته قناة "العربية" السعودية.

ويأتي ذكر السجادة الحمراء في التاريخ في ثلاثية أوريستا التي كتبها إسخيلوس قبل نحو 2500 سنة تحدثت فيها كليتيمنيسترا زوجة أجاممنون عن وجود أرضية مطرزة باللون الأحمر امتدت على مسار زوجها الملك بعد اكتشافها خيانته وهو الوعد الذي قطعته له بأن يمشي على أرضية حمراء حتى مقتله.

إلا أن بعض المصادر ترى أن البابليين هم أول من استعمل السجاد الأحمر في المناسبات في القرن الخامس قبل الميلاد أي قبل مقتل الملك أجاممنون وقد استخدموها للملك نفسه خلال استقباله كملك للإغريق.