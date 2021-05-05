شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: لن نسمح بزعزعة أمن واستقرار البلاد عبر دعوات تستهدف وحدة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد أنه لن يسمح لكائن من كان أن يزعزع أمنها واستقرار الكويت من خلال نشر دعوات مغرضة هدفها المس بوحدة البلاد الوطنية، مشيرا إلى أن وحدة الكويتيين هى المصدر والسبيل الذي اتخذه الأجداد والآباء وسطروا به أروع التضحيات للحفاظ على الكويت.

وشدد أمير الكويت في كلمة له، اليوم الأربعاء، على أن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقيقا للتطلعات التنموية التي ينشدها أبناء الكويت، مؤكدا أن "الأوفياء متمسكين بالنهج الديموقراطي الذي ارتضيناه مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية في البلاد ملتزمين بالحوار الهادئ والهادف دون تجريح أو اتهام لتفويت الفرصة على المتربصين للنيل من ثوابتنا الوطنية".

وطالب أمير الكويت أبناء شعبه بالوقوف في وجه الإشاعات التي تبث في منصات التواصل الاجتماعي وتحري الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة.

وتابع أمير الكويت "ما أحوجنا لاستغلال الشهر الكريم ونفحاته الإيمانية لنسأله عز وجل العفو والمغفرة شاكرين نعمه وأفضاله فقد حبا الله هذا الوطن بالكثير من الخيرات وهيأ لهذه الأرض الطيبة الأمن والطمأنينة فتلك النعم تستدعي المحافظة عليها بحمد الله حمد الشاكرين والتمسك بتعاليم ديننا السمحة التي تحثنا على توحيد الصفوف ونشر التواد والتراحم".

وعن تطورات الموقف الوبائى لفيروس كورونا في البلاد، أعرب أمير الكويت عن إشادته البالغة بالعاملين في الصفوف الأمامية والمتطوعين في كافة القطاعات من المواطنين والمقيمين فلقد حملوا على كاهلهم طوال هذه الفترة مهمة التصدي لوباء كورونا في البلاد معرضين أنفسهم وحياتهم للخطر في سبيل مواجهة هذه الجائحة متخذين أفضل الإجراءات الوقائية والعلاجية من منظمة الصحة العالمية لمجابهة هذا الفيروس الفتاك متسلحين في ذلك بالروح الوطنية العالية.