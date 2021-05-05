شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تسجيل هزة أرضية بـ قوة 3 درجات بمقياس ريختر بإقليم ورزازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات بمقياس ريختر ، اليوم الأربعاء ، بإقليم ورزازات.

وأوضحت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد فى بيان لها أن هذه الهزة التى حدد مركزها فى منطقة تابعة لإقليم ورزازات سجلت الساعة الثالثة بعد الظهر و26 دقيقة و16 ثانية بتوقيت جرينيتش.

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.623 درجة شمالا وخط الطول 7.044 درجة غربا.