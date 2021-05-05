مسؤول يخشى نهوض تنظيم "داعش" مجددا في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال طالباني: "إن تنظيم "داعش" لم يُقض عليه بالكامل، لقد أعاد تنظيم صفوفه على ما يبدو"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف: "إن هناك بضعة آلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" يعملون في العراق. ويقول بعض المسؤولين العسكريين الغربيين إن عددا منهم ينشطون بين العراق وسوريا قد يتجاوز عشرة آلاف شخص".

وأعرب طالباني عن قلقه من قدرة التنظيم على التجنيد عبروسائل التواصل الاجتماعي. وقال: "إنه أُلقي القبض، قبل ثلاثة أسابيع، على 38 شخصا تم تجنيدهم للعمل مع تنظيم "داعش" وجميعهم من الأكراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عاما".

وأضاف: "كانوا على وشك شن هجمات، وتلقوا عتادا وقنابل ومتفجرات. وكان هذا جرس إنذار".

ويقول طالباني: "إن مقاتلي تنظيم "داعش" يمكن أن يستغلوا الأراضي المتنازع عليها بين الجانبين ويعملوا فيها".

وأضاف: "إن الافتقار للتنسيق بين أربيل (عاصمة الإقليم) وبغداد أدى إلى عودة ظهور تنظيم "داعش" وزيادة قوته ونشاطه وقدراته".

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI

وفي 2017، أعلن العراق هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) عسكريا، لكن التنظيم يشن منذ ذلك الحين هجمات في مختلف أرجاء شمال البلاد وعلى الحدود التي يسهل اختراقها مع سوريا.

كما شهدت الأشهر القليلة الماضية أكثر من 25 هجوما دمويا ألقى مسؤولون عراقيون بمسؤوليتها علىمقاتلي تنظيم "داعش". وقُتل أكثر من 30 شخصا بتفجير في يناير/ كانون الثاني الماضي في سوق شعبي في العاصمة بغداد.