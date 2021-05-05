عاهل الأردن يثمن الدعم الأوروبي للمملكة ويؤكد تعزيز الشراكة

دبي - محمود عبدالرازق - عمان - سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فقد عقد الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة البلجيكية اليوم، لقاءين منفصلين مع ميشال، وأورسولا فون دير لاين، تناولا "سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وجهود مكافحة وباء كورونا".

وأعرب العاهل الأردني خلال اللقاءين، عن "تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا لجميع الشعوب، وبما يحافظ على صحة الجميع وسلامتهم".

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من جهته، أشاد ميشال بجهود الأردن في "التصدي لجائحة كورونا وحرصه على شمول اللاجئين في حملة اللقاحات ضد الفيروس"، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي "لتعزيز التعاون مع المملكة في التعامل مع الجائحة".

بدورها، أكدت أورسولا فون دير لاين أن العاهل الأردني أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي، مشيدة بجهوده الدبلوماسية في "تعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب".

وأضافت أن الأردن ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، قائلة "يمكنكم الاعتماد علينا دوما".

كما جرى بحث المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في القدس، حيث أكد جلالته ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي، والتعاون بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

كان عاهل الأردن قد التقى، بوقت سابق من اليوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، كما سيلتقي، بوقت لاحق، الملك فيليب، ملك بلجيكا.