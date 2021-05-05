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مبعوث الأمم المتحدة: سأواصل التفاعل مع أطراف النزاع باليمن لأجل السلام

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، مواصلة التفاعل مع أطراف النزاع باليمن لدفع جهود السلام.

وقال خلال اختتامه اليوم جولة من الاجتماعات استمرت أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين “لسنا في المكان الذي نريده فيما يخص التوصل لاتفاق باليمن”، وفقا لـ”العربية”.

كما أضاف “لقد استمر نقاشنا حول هذه القضايا لما يزيد عن العام، وكان المجتمع الدولي داعماً بشكل كامل في أثناء ذلك. ولكننا للأسف لسنا حيث نود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق. في الوقت نفسه”.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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