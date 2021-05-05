مصر... الموافقة على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى فقط

دبي - محمود عبدالرازق - واليوم وافق وزير الأوقاف، على إقامة صلاة عيد الفطر المقبل، مؤكدا أن الوزارة ما زالت تعمل على تحديد الشروط والضوابط والأماكن التي ستقام بها الصلاة، وفقا للأعداد التي يسمح بها لتحقيق شرط التباعد الاجتماعي، بحسب "بوابة الأهرام".

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وأكد الوزير اليوم على أنه سيتم التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بالمصلين وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد.

وتكثيف العمل على النظافة والتعقيم المستمرة للمساجد من جانب العاملين في المسجد، وكذلك تحديد ضوابط وإجراءات صارمة تتعلق بأئمة المساجد والعاملين الإداريين.

وشدد على أنه في حال مخالفة التعليمات في أي من المساجد، تتخذ الوزارة إجراءات صارمة، تصل إلى إغلاق المساجد ومحاسبة المقصرين.

وأشار الوزير إلى التشديد على العاملين بعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات في المساجد للحد من تفشي فيروس كورونا.