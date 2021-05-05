إطلاق صافرات خلال جلسة في برلمان إقليم كردستان.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر النائب عن الاتحاد الوطني سركو ازاد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، تسجيلا مصورا يظهر فيه وهو يطلق صافرات داخل البرلمان، أثناء الجلسة التي عقدت في أربيل.

ووفقا لموقع "عراق نيوز" المحلي، فإن عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هاورى ملاستار، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع زميله سركو ازاد: "حاولنا إيصال صوت ومعاناة المواطنين والدفاع عن حقوقهم إلى البرلمان خلال الفترة الماضية، إلا أن رئاسة البرلمان لم تستجيب لمطالبنا، مبينا أنهما قاطعا جلسة اليوم للبرلمان".

وأضاف أن "هناك العديد من الملفات والقضايا، التي تهم الشارع الكردستاني وحياة المواطنين من الضروري مناقشتها في البرلمان، لكن هناك محاولات لمنع مناقشة مثل هذه المواضيع".

وتابع: "اضطررنا لإطلاق الصافرات داخل البرلمان احتجاجا على محاولات منع إيصال معاناة المواطنين والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا على عدم التراجع واتخاذ كافة السبل للدفاع عن حقوق المواطنين".