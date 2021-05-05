كشف تفاصيل رسالة من الشيخ الشعراوي إلى الملك سعود قبل 66 عاما

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت المؤسسة، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن البرقية أرسلها الشيخ الشعراوي إلى الملك سعود، بخصوص نقل مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام من مكانه.

وأضافت، أن الشعراوي أرسل هذه البرقية عندما علم بأنه سيتم نقل مقام سيدنا إبراهيم خلال توسعة الحرم المكي الشريف في عام 1954.

وأشارت المؤسسة إلى أن الشعراوي أرسل برقية مكونة من 5 صفحات لحث الملك سعود على عدم نقل مقام سيدنا إبراهيم من مكانه.

واستعرض الشعراوي في البرقية رأيه من الناحية الفقهية والتاريخية، من جانبه، استجاب الملك سعود لطلبه، وقرر عدم نقل المقام.