ضبط شحنة مخدرات مخبأة ضمن "أبواب تكسي" وسط سوريا... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص: إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على السائق والشخص الذي كان سيستلمها".

وأكد مصدر أمني لـ"سبوتنيك": إن "المواد كانت محملة بسيارة أجرة نوع "سابا" ومخبأة في غرفة المحرك والأبواب وهي عبارة عن 170 كغ حشيش، و100 كيس كبتاغون مخدر موضحاً أنه من خلال متابعة عمليات ترويج وتهريب المواد المخدرة تم رصد السيارة وكان سائقها بصدد نقل المخدرات من منطقة القصير بالريف الجنوبي إلى مدينة حمص بعد قيامها بإخفائها تحت غطاء المحرك وضمن الأبواب.

ضبط شحنة مخدرات مخبأة ضمن أبواب تكسي وسط سوريا، 5 مايو 2021 © Sputnik . Osama Dayoub

ضبط شحنة مخدرات مخبأة ضمن أبواب تكسي وسط سوريا، 5 مايو 2021 © Sputnik . Osama Dayoub

ضبط شحنة مخدرات مخبأة ضمن أبواب تكسي وسط سوريا، 5 مايو 2021 © Sputnik . Osama Dayoub 1 / 3 © Sputnik . Osama Dayoub ضبط شحنة مخدرات مخبأة ضمن أبواب تكسي وسط سوريا، 5 مايو 2021

وبين المصدر أنه "وبالتفتيش الدقيق تم ضبط الكمية وتوقيف السائق مع الشخص الدي كان سيقوم باستلامها بغية ترويجها وتخريب بنية المجتمع السوري".

وكانت الجهات الأمنية المختصة بحمص قد ضبطت في 27 أبريل/نيسان الماضي كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة والحشيش المخدر كانت موضوعة ضمن مخابئ سرية في سيارة نوع "بيك آب" في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي.