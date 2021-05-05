ظريف يؤكد في اتصال مع المقداد ضرورة احترام شرعية الانتخابات الرئاسية السورية

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. وأكد ظريف دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وضرورة احترام شرعية الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في 26 أيار/ مايو الجاري.

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وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الوزيرين ناقشا القضايا الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية خلال اتصال هاتفي بينهما، حيث أكد ظريف دعم إيران لوحدة الأراضي السورية وضرورة احترام الدستور والانتخابات الرئاسية السورية المقبلة.

من جانبه تطرق المقداد إلى الاستعدادات السورية للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا وزير الخارجية الإيراني لزيارة دمشق.

وأكد الطرفان خلال اللقاء دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني، وإدانة الهجمات الإسرائيلية في كل من سوريا وفلسطين ولبنان.

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الإثنين الماضي، قبول 3 طلبات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية بينهم طلب الرئيس الحالي بشار الأسد، وذلك بشكل أولي تمهيدا للانتخابات المقررة في 26 من الشهر الجاري.

وتواجه الانتخابات السورية انتقادات من عدد من الأطراف الدولية بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت تدعمها روسيا وإيران باعتبارها انتخابات شرعية.