مصر... رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر في بلاده

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "أخبار اليوم" الإلكترونية، مساء اليوم الأربعاء، عن مدبولي في مؤتمر صحفي، أن إجازة عيد الفطر ستبدأ من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 12 مايو/ أيار الجاري، وحتى يوم الأحد 16 مايو.

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وفي السياق نفسه، استعرضت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

وأشارت الوزيرة الصحة إلى حملات التوعية الصحية، التي تم تقديمها لأكثر من مليون مواطن بعشر محافظات خلال الاسبوعين الماضيين، موضحة أن الوزارة قامت بالمرور على الأسواق العامة، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، وصالونات الحلاقة، والمقاهي، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة المصرية بأنها قامت بتشجيع المواطنين على زيارة مراكز اللقاح، واتباع الإجراءات الوقائية حتى بعد تلقي اللقاح، فضلا عن تشجيع مرضي الغسيل الكلوي في العيادات الخارجية ودور المسنين لتلقي اللقاح، وكذا تعريف المواطنين بخدمات الصحة العامة المقدمة من قبل الوزارة، منوهة إلى أنه من المنتظر إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح أمام مكاتب البريد.