شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ترحيل 59 حاوية تحتوى على مواد شديدة الخطورة من ميناء بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، أنه جرى اليوم ترحيل 59 حاوية تحتوى على مواد شديدة الخطورة، كان تم العثور عليها داخل ميناء بيروت البحرى وأماكن أخرى بعد الانفجار المدمر الذى وقع داخل الميناء فى شهر أغسطس من العام الماضي.

وذكرت الحكومة اللبنانية - فى بيان لها اليوم - أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قام بمتابعة حثيثة لهذا الأمر على مدى 8 أشهر، وأن شركة (كومبى ليفت) الألمانية تولت معالجة هذه المستوعبات بشكل آمن خلال الأشهر الماضية وفقا للعقد الموقع معها لإخراج هذه المواد الخطرة من لبنان.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى جراء اشتعال النيران فى 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.