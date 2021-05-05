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شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بالمركبات والخيول في تبوك.. وتحرك عاجل من المرور (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن تمكن مرور منطقة تبوك من ضبط عدد من المركبات وملاك الخيل قام أصحابها بالتجمع وعمل مسيرة.
وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على موقع التواصل الاحتماعي “تويتر”، أنه من المقرر أن يتم إحالة المخالفين للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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