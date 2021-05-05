شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تتيح تعديل أجر المشترك على مدار السنة.. الضوابط والشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لصاحب العمل تعديل أجر المشترك، لمن هم دون سن الخمسين عند حدوث أي تغير على أجره خلال السنة.

وبينت التأمينات الأجتماعية أنه يشترط لتعديل الأجر، أن يكون أجور المنشأة قد تم تحديثها بداية السنة، على أن يكون التعديل متاحا للشهر الذي يتم فيه تقديم الطلب، ويمكن إجراء التعديل للمشتركين مجتمعين أو منفردين لمرة واحدة في الشهر كحد أقصى.

وأوضحت أنه يمكن لصاحب العمل تعديل الأجر أكثر من مرة للمشتركين دون سن الخمسين، أما المشتركين فوق سن الخمسين فيبقى الوضع كما هو عليه في السابق.