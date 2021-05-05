شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عناصر أمن عراقيين بتفجير بئرين نفطيين شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عناصر أمن بتفجير بئرين نفطيين شمالي البلاد، فيما أكدت إطفاء حريق إحداهما.

وذكرت في بيان صحفي: "تعرض حقل (باي حسن) في محافظة كركوك إلى اعتداءات إرهابية فجر هذا اليوم، أسفرت عن تفجير البئرين 183 و177 واستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة".

وأضافت: "تمكنت فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، كما تعمل للسيطرة على حريق البئر 183".

وأشارت وزارة النفط العراقية، إلى أن "هذه المحاولات اليائسة، لن تثني ولن توقف العاملين في القطاع النفطي من بذل أقصى الجهود لحماية الثروة النفطية والعمل على إدامة وزيادة الإنتاج خدمة للصالح العام".